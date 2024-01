Napoli, Mazzarri furioso: lascia il campo e diserta la premiazione

Giovanni Annunziata

L’Inter vince la Supercoppa Italiana. Battuto il Napoli per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez al 91’. Non è stata una serata semplice per gli azzurri che, in un periodo di grande difficoltà, avevano l’occasione di portare a casa un trofeo ma così non è andata. Si sono assottigliate le differenze tra le due squadre ma alla fine gli episodi hanno fatto infuriare il Napoli, particolar modo Walter Mazzarri.



GLI EPISODI – Una gestione dei cartellini che ha portato tanto nervosismo tra le fila partenopee. Fino agli episodi del secondo tempo, quando è arrivato un primo giallo a Simeone fortemente discutibile e poi la seconda ammonizione qualche minuto dopo. Rosso per il Cholito e Napoli in dieci uomini per l’ultima mezz’ora di grossa sofferenza. Lì la reazione di Mazzarri, dalla panchina con un evidente: “È una vergogna, come rovinare una partita”.



VIA DAL CAMPO – Arriva il gol dell’Inter, quasi sul gong. Una frustrazione enorme per Mazzarri che non contiene la rabbia e lascia il campo, va via dalla panchina in anticipo. Qualcosa che ha avuto delle conseguenze perché lo stesso allenatore del Napoli, per questo grosso malumore, non ha parlato nel post partita (come nessun altro tesserato) e si è esposto De Laurentiis al suo posto. Ma soprattutto, ancor prima, ha disertato la premiazione non presentandosi sul palco con la squadra. Un po' come accadde nel 2012, in occasione dell’altra gara di Supercoppa italiana persa contro la Juventus.