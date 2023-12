Al termine della sconfitta contro la Roma, l'allenatore del Napoliha parlato così a Dazn: "L’espulsione di Politano è arrivata nel nostro miglior momento. Ci è mancato il cinismo, ma se escludiamo il tiro di Belotti abbiamo fatto più noi. Pensavamo di andare in vantaggio, ora testa alla prossima”.- "Dopo due partite già mi avevano chiesto perché non giocavo con la difesa a tre, io sono venuto perché mi piaceva come si giocava l'anno scorso. Chiaramente servivano degli accorgimenti e miglioramenti nuovi, a volte non concludiamo tutto quello che creiamo.. Giochiamo come l'anno scorso ma con giocatori meno in forma".- "Se si arriva in una big in un certo momento, giocando ogni tre giorni non c'è quasi tempo di allenare. E anche il preparatore ha delle difficoltà. Bisogna aspettare la sosta o fare qualche alternanza., servono soluzioni diverse come per esempio un movimento degli esterni. Ci stiamo già lavorando".