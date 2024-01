Napoli, Mazzarri ha presentato le dimissioni? La verità su quanto successo a Torino

La sconfitta a Torino ha lasciato il segno in casa Napoli. L'ambiente è scosso e lo stesso Mazzarri non è più saldo come qualche settimana fa. Il tecnico è stato confermato dalla dirigenza nel post gara ma sono tanti i rumors che lo circondano. La Stampa in edicola oggi ha smentito le voci di dimissioni che l'allenatore avrebbe presentato negli spogliatoi e rialza le quotazioni di Antonio Conte per il quale De Laurentiis avrebbe un debole e che vorrebbe convincere con un mercato sontuoso.