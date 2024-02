Napoli, Mazzarri: 'Il Barça almeno non fa barricate. Osimhen? Vediamo, spero ci sia'

Redazione CM

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio interno contro il Genoa:



"I giocatori fanno quello che possono. Il nostro pubblico meriterebbe vittorie su vittorie e dispiace non farli felici. Quest'anno è così, bisogna prenderne atto e stare zitti. Al primo sbadiglio prendiamo gol, non è facile dare spiegazioni per nessuno".



RABBIA E RISULTATO - "Nel primo tempo non abbiamo avuto tante occasioni, ma su due o tre palle il portiere ha fatto la sua grande parata. Non ci sarebbe stato nulla da dire e in queste partite sbloccarla è importante. Si tira tanto, si sta tanto dentro l'area e non si riesce ad andare in vantaggio, c'è sempre l'ansia di fare gol. Questa è un po' la storia delle ultime gare".



BARCELLONA E FIDUCIA - "I giocatori dimostrano fiducia tutti i giorni, lo potete chiedere a loro. Il Barcellona di sicuro non verrà qui a fare le barricate come fanno tanti altri, col pullman davanti alla porta. Quando ci sbilanciamo rischiamo la beffa. Di contro arriva una squadra fortissima, quindi va affrontata nel modo giusto. Faremo il nostro gioco e tenteremo di dare una gioia ai nostri tifosi".



OSIMHEN - "A detta sua e dei medici il ragazzo era proprio ai minimi termini, non era il caso di rischiarlo con tutte quelle contratture. Penso che nessuno avrebbe fatto diversamente da noi. Domani si allenerà, speriamo di averlo pronto per il Barcellona. Quando sono arrivato era infortunato e l'ho fatto rientrare gradualmente, poi la Coppa d'Africa. Vedremo".