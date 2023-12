A pochi minuti da Napoli-Sporting Braga, l'allenatore Walter Mazzarri ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Il calcio è cambiato molto rispetto alla mia ultima Champions qui: io credo di essere rimasto uguale ma mi sono aggiornato. In quella occasione in quattro anni creammo tanto e ci trovammo ad avere le prime soddisfazioni per un Napoli poi bravo a restare sempre su quei livelli. Abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo provato delle cose nuove e speriamo i ragazzi siano già pronti a metterle in pratica. Soprattutto, vogliamo passare il turno".