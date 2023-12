Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa nel post partita del match contro la Roma:



CREAZIONE OCCASIONI - "Vero che creiamo poco in base al volume di gioco. Nel momento migliore, per come era iniziato il secondo tempo, abbiamo messo in difficoltà la Roma, siamo andati vicini a concludere. Poi bisogna migliorare la finalizzazione. Finché siamo stati in 11 contro 11 abbiamo giocato bene e meritato di più dell'avversario. Quando arriviamo dentro l'area c'era un mucchio di avversari e non si è fatto gol".



COSA MIGLIORARE - "Questa squadra dominava l'anno scorso, è vero. Ma giocando ogni tre giorni non si può fare granché. Osimhen è rientrato da un infortunio lungo, gli ho fatto fare 20 minuti, un tempo, poi ho provato a farlo riposare in Coppa Italia. Oggi in 11 contro 11, ma addirittura anche in 10 contro 11 sarebbe andata diversamente, abbiamo creato più della Roma. In certi reparti, però, non siamo brillanti. Quando saremo al top cambierà qualcosa in futuro".



INFORTUNI - "Lobotka ha preso una botta, si è fatto male anche lui. Domattina c'è l'allenamento e vedremo, anche per quanto riguarda le condizioni di Natan".