Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Monza. Ecco le sue parole.



​MARTORIATI - "Cominciamo a dire le cose di ora, non cerchiamo le cose del passato... Su Kvaratskhelia e Osimhen è un continuo provocarli, fate vedere le cose che vanno viste. Fate vedere l'immagine dove lo tengono per 20 minuti e non vengono ammoniti. E' un momento particolare, non siamo lucidi, con Anguissa, Kvaratskhelia e Gaetano abbiamo preso il portiere calciando da quattro metri. Però fate vedere le immagini perché Kvara stasera l'hanno tenuto un quarto d'ora e nessuno viene ammonito. Poi uno si stanca..."



LA GARA - "Oggi abbiamo creato 6 palle gol e non è entrata. Parliamo di un momento particolare in cui non siamo lucidi. Anguissa prende il portiere da 4 metri di distanza. Kvara? Abbiamo provato una soluzione più centrale. È una situazione venuta molto bene, purtroppo anche lui non ha sfruttato l'occasione del gol. Sul gioco cerchiamo di fare qualcosa di diverso perchè lui è sempre in una morsa. Ne beneficerà se gli arbitri vedranno quando gli altri lo martoriano, delle volte sembra rugby".



SIMEONE - "L'anno scorso il minutaggio era simile. Stiamo migliorando, ci è mancato solo il gol. Quello cambia anche l'aspetto mentale, è l'unico rammarico. Meritavamo di vincere 2 o 3 a 0. La classifica non la guardo, io penso a migliorare i giocatori di partita in partita".