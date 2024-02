Napoli, Mazzarri non si dimette ma fa ancora peggio di Garcia: la posizione di De Laurentiis

Pioggia di fischi al Maradona, i tifosi del Napoli non possono assolutamente essere felici dopo l'ennesimo passo falso della stagione. È 1-1 contro il Genoa, in attesa delle gare di chi è più su in classifica la zona Champions rischia di allontanarsi ancora di più, in maniera molto pericolosa. Il passo indietro rispetto allo scorso anno è evidente, lo testimonia soprattutto la differenza dei punti in classifica: alla 24ª giornata nella stagione 2022/24 il Napoli di Spalletti si trovava già a 65 punti, ben 29 in più rispetto ad oggi.



FLOP MAZZARRI - La partenza con Garcia è stata deludente. Con il tecnico francese c'era già stata una flessione importante che ha portato all'esonero ormai tre mesi fa. Al suo posto, però, Mazzarri non ha fatto meglio. Anzi, numeri alla mano, è andato anche peggio. Lui ha raccolto appena 15 punti in 12 partite di campionato, mentre il suo predecessore 21 nello stesso numero di gare di Serie A. C'è delusione per quanto sta venendo fuori e i tifosi borbottano, pensando che probabilmente non sia Mazzarri l'allenatore giusto per il finale di stagione del Napoli.



PANCHINA IN BILICO? - Mazzarri è stato chiaro e diretto in conferenza stampa dopo il ko con il Genoa: non ha assolutamente intenzione di dimettersi, crede ancora di potercela ancora fare. Intanto è inevitabile che De Laurentiis rifletta, anche se al momento è orientato nella decisione di far sedere ancora il tecnico di San Vincenzo sulla panchina del Napoli, almeno contro il Barcellona tra quattro giorni. In caso di brutta figura in Champions è chiaro che delle valutazioni sarebbero fatte. Si navigherà a vista con le prossime due di campionato che saranno sicuramente alla portata, ovvero in trasferta contro Cagliari e Sassuolo. Si va in campo ogni tre giorni fino al 3 marzo (Napoli-Juve). Quella potrebbe essere la gara determinante, in un senso o nell'altro. Mazzarri oggi non è a rischio esonero immediato ma risultati e prestazioni devono subire una sterzata imminente.