Il tecnico del Napoli,, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League: ". Sto pensando a cosa devo fare, che siano partite di questa portata o altre le gare sono tutte uguali. Siamo coscienti di giocare con una squadra top nel mondo, con un grande allenatore. Conosciamo le difficoltà, ma vogliamo fare il meglio possibile"."Con Carlo ci vado davvero d'accordo. Ci siamo sentiti spesso anche in passato, da parte mia c'è una stima illimitata, ma ci vuole poco. Poi è un signore come uomo, ha sempre avuto autocontrollo ed è un esempio"."Aspettiamo domani, le partite ravvicinate sono così, ci devo parlare. Sicuramente non ha i 90 minuti, vedremo se partirà titolare o meno"."Sì, ma poi ci sarà anche l'ultima partita. Cercheremo di passare il turno domani, altrimenti non dovremo sbagliare la prossima gara"."Quando mi ha chiamato gli ho fatto capire che sarei tornato volentieri, avrà fatto i suoi conti. Quando sono andato via c'è stato un po' di gelo ma è normale, poi è tornato tutto come prima e c'è un rapporto di stima reciproca. Quando sono arrivato l'importante era ricominciare a vincere, volevamo farlo e lo abbiamo fatto. Vogliamo giocare come nel primo tempo a Bergamo, per capire poi i problemi della squadra e correggerli".