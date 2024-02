Caos Napoli: Mazzarri verso l'esonero, ma nessuno glielo ha detto. De Laurentiis ha scelto Calzona

Giovanni Annunziata

Nuova rivoluzione in corso in casa Napoli. L'avvio di stagione è stato sicuramente da dimenticare e De Laurentiis ha scelto tre mesi fa di esonerare il primo tecnico, Rudi Garcia. Ora sembra essere arrivato il momento anche dell'addio del suo sostituto, Mazzarri, che ha portato risultati ancora peggiori del predeccessore. Una decisione, quella dell'esonero, presa dopo il pareggio casalingo di domenica contro il Genoa. Risultato deludente che ha fatto muovere in prima persona il presidente, alla ricerca di un sostituto immediato. Diversi i nomi sulla lista e poco tempo a disposizione, dato che mercoledì si va di nuovo in campo, arriva il Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. De Laurentiis ha scelto Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia ed ex vice ai tempi di Sarri a Napoli (anche collaboratore nel primo anno di Spalletti, sempre in azzurro).



MAZZARRI IN CAMPO - Il paradosso è che l'avvicinamento al Barcellona è immediato, tra due giorni si gioca e l'allenamento di oggi sarà guidato ancora da Walter Mazzarri. Resta ancora in piedi l'ipotesi (oggi più complicata) che il tecnico toscano possa arrivare a guidare il Napoli in Champions, avendo già lavorato con la squadra ieri (facendo scarico post match) e avendo programmato la sessione di oggi. Mazzarri, appunto, dirigerà l’allenamento di oggi e non ha ancora avuto nessuna comunicazione da parte della società. Qualcosa c’era nell’aria, De Laurentiis aveva espresso il suo malcontento sia a fine primo tempo che al triplice fischio di Napoli-Genoa, ma aveva la convinzione di poter risollevare la situazione da mercoledì. Questo probabile esonero imminente, per quanto fosse presumibile, arriva per lui un po’ a sorpresa. Come detto, si aspettava di potersi giocare le sue carte finalmente con Osimhen a disposizione. Oggi o giovedì che sarà, la strada sembra comunque una sola: Mazzarri e il Napoli sono destinati a salutarsi questa settimana. Contrattualmente è legato al club fino a giugno e percepirà i quasi 600mila euro che gli spettano ancora da qui alla fine previsti dal contratto “da traghettatore”.



C'È CALZONA - Clamorosi colpi di scena oramai sono dietro l'angolo e vedere Calzona in panchina già contro il Barcellona lo sarebbe, eccome. Perché avrebbe a disposizione solo la rifinitura di domani per conoscere da vicino la squadra e andrebbe in conferenza stampa immediatamente nel pomeriggio per presentare il match. Oggi l'incontro con De Laurentiis, che è intenzionato a puntare su di lui fino a fine stagione, dopo le chiacchierate del weekend. Con l'inserimento anche di due vecchie conoscenze partenopee: lo storico capitano Marek Hamsik, che lo seguirebbe nello staff, e Sinatti, ex preparatore atletico ai tempi di Spalletti e ora in forza alla Slovacchia. C'è anche l'ok proprio della Federazione slovacca al doppio ruolo fino a fine stagione. Sono ore calde, roventi per il futuro della panchina del Napoli. Calzona si prepara per diventare il nuovo allenatore azzurro, con un elemento fondamentale di cui parlerà con De Laurentiis: prima o dopo del Barcellona.