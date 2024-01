Napoli, Mazzarri: 'Si è vista una squadra con la S maiuscola'

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato all'Olimpico contro la Lazio, con il risultato di 0-0: "Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, perché avevamo difronte una squadra molto più forte. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda e oggi noi avevamo tanti assenti. I ragazzi che non hanno giocato tanto oggi hanno risposto alla grande. La squadra con la S maiuscola si è vista alla grande. Sono contento anche in base al periodo nel quale sono arrivat, con pochi allenamenti. Si vede già qualcosa che piace a me. Poche occasioni? E’ giusto, la dice lunga, con le squadra di Sarri è difficile avere il possesso palla. Questo significa che la squadra sta crescendo".