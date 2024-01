Mazzarri: 'Preoccupato da Cajuste. Mercato? Voglio i migliori giocatori'

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, commenta a DAZN la vittoria in rimonta nel derby campano contro la Salernitana: "Penso che abbiamo ritrovato il gioco oltre lo spirito contro una squadra ben messa in campo, non era facile. Siamo stati anche penalizzati andando in svantaggio alla prima uscita della Salernitana, per noi è stata una bella botta ma gli faccio i complimenti perché sono stati calmi continuando a giocare. Credo che anche alla luce del possesso palla sia stata una vittoria meritata".



Cosa si poteva fare meglio?

"Potevamo giocare di più in verticale però Gaetano era alla prima da titolare, Cajuste deve ancora adattarsi al nostro calcio. C'erano tante variabili che potevamo demoralizzarci, invece siamo stati bravi. Questa squadra è abituata ad avere il comando del gioco e l'ha ritrovato, Torino è stata una parentesi particolare della mia gestione, l'unica diversa dalle altre".



Cajuste come sta?

"Sono preoccupato, è una cosa muscolare, credo ci sarà da aspettare".



Vittoria del gruppo?

"Stiamo ritrovando le nostre caratteristiche, abbiamo concesso una o due uscite ma contropiedi pesanti pochissimi. Poi Candreva ha fatto un gol gran gol, che è nelle corde di un giocatore come lui".



La Supercoppa si può vincere?

"Alla Supercoppa comincerò a pensare da stasera, il ritiro è stato produttivo e credo sia visto sul campo. Ora mi godo questa vittoria, era fondamentale vincere visto tutto quello che era successo in passato".



Soddisfatto del mercato?

"Non parlo di chi non è ancora del Napoli, siamo concentrati per portare a casa i migliori giocatori possibili".