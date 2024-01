Napoli, Mazzarri: 'Vittoria di mentalità. Difficile la presenza di Cajuste in Supercoppa, Zielinski? Vedremo domani'

Vince il Napoli, di rimonta, 2-1 contro la Salernitana. Gli azzurri ritrovano il successo in extremis grazie al gol di Rrahmani. Walter Mazzarri, tecnico degli azzurri, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match:



RITORNO ALLA VITTORIA - "Era fondamentale oggi. Sono stati bravi i ragazzi nonostante gli incidenti di percorso. E parlo anche della partita stessa. Veniamo da una partita non giocata bene a Torino, eravamo in emergenza. La cosa più importante è che ho rivisto giocare la squadra a calcio, delle buone trame. Oggi c'è da essere soddisfatti. Non abbiamo fatto ancora niente, possiamo migliorare".



CONCRETEZZA - "Ci voleva la vittoria. Con il Monza avevamo creato più palle gol di oggi ma senza concretizzare. Sprechiamo tante energie, dobbiamo essere più cinici, concreti sotto porta. Sembrava avessimo perso i meccanismi e oggi ho rivisto una squadra unita, abbiamo concesso un mezzo contropiede".



FINO ALLA FINE - "Oggi sembrava un'altra partita stregata, sembrava continuare la serie nera. Il Monza ha fatto qualche contropiede in più rispetto alla Salernitana. Ci abbiamo creduto fino alla fine, si è visto lo spirito giusto. Questi giorni insieme forse hanno capito la mia mentalità, il mio modo di fare calcio. Lottare fino alla fine è un principio che forse avevamo perso".



CAJUSTE E ZIELINSKI - "Con Zielinski parlerò domani, ci diranno domani come sta. L'infortunio di Cajuste difficilmente si recupera in tempo per la Supercoppa. È migliorato tanto, è un peccato perché stava crescendo tanto"



SOVRACCARICO - "Con il preparatore forse abbiamo esagerato e l'abbiamo pagata a Torino, quella gara è colpa nostra perché volevamo rimetterci in condizione. Purtroppo forzando non è andata bene. La squadra ci ha creduto, i cambi sono stati all'altezza. Sono contento".