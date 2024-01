Napoli, Mazzarri vuole ripetersi in finale: così contro l'Inter, la scelta sul modulo e su Ngonge

Giovanni Annunziata

Una stagione complicata quella del Napoli fino ad oggi. La squadra di Mazzarri, però, ha comunque la possibilità di portare a casa un trofeo nella sfida di domani in Supercoppa contro l'Inter. Nerazzurri che oggi partono favoriti, anche se il tecnico dei partenopei ci tiene a sottolineare chi arrivi da campione d'Italia a questa sfida. Nello scontro diretto in un certo senso i valori si possono anche annullare e si può contare sicuramente su questo, anche se di fronte ci sarà un'Inter in splendida forma.



NON SI CAMBIA - ​Domattina sarà il tempo delle scelte definitive, andrà in scena la rifinitura in cui Mazzarri prenderà le sue decisioni. In questo momento è orientato a riproporre quello che è stato l'effetto sorpresa contro la Fiorentina in semifinale. In termini di modulo principalmente, con quel 3-4-2-1 che in fase di non possesso è diventato 5-4-1, specialmente dalla mezz'ora di gioco in avanti (dopo il gol del vantaggio). L'atteggiamento dovrebbe essere differente perché l'Inter affronterà la gara in maniera differente e attendere troppo l'avversario potrebbe essere controproducente, conoscendo le caratteristiche della squadra di Inzaghi, brava a riempire tanto l'area e soprattutto con degli attaccanti che hanno una pericolosità differente lì davanti.



COSÌ IN CAMPO - Continuano ad esserci un po' di infortunati, ovvero Natan (che è rimasto in Italia), Meret e Olivera. A loro si aggiunge il neoacquisto Traorè, che ha bisogno prima di entrare in condizione. Ci sarà l'altro innesto, Ngonge, però sarà in panchina e difficilmente prenderà parte al match. Venendo all'undici titolare, Gollini tra i pali, difesa a 3 composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Mazzocchi confermato sull'out di destra come quinto e Mario Rui sulla fascia opposta. Lobotka e Cajuste la coppia di centrocampo. Politano e Kvaratskhelia a lavorare alle spalle del Cholito Simeone, pronto a ripetersi dopo il gol con la Fiorentina. Armi importanti a gara in corso potranno essere Zielinski, Raspadori, Lindstrom, Gaetano e il protagonista della semifinale, Zerbin.