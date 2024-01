Napoli, Mazzarri: 'Zerbin può arrivare molto lontano, è che oggi c'è l'esterofilia'

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Fiorentina in semifinale di Supercoppa Italiana:



"Ho visto la partita di campionato, la vittoria della Fiorentina in casa nostra per 3-1 prima che arrivassi io, e visto il risultato ho pensato che Italiano oggi avrebbe fatto le stesse cose. Ho voluto dare più protezione".



ZERBIN - "Ha doti incredibili. Oggi c'è l'esterofilia, si prendono sempre tutti dall'estero, ma fa delle cose buonissime ed è giovane. Deve migliorare ma già oggi ha mostrato grandi miglioramenti, se continua così può avere un grande futuro. Contento per lui e per Simeone che se lo merita".



EMERGENZA - "E' normale che di quelli che giocavano sempre con Spalletti oggi ce n'erano pochissimi. Ho cercato di far capire ai ragazzi che si può giocare in maniera simile all'anno scorso, ma non uguale perché non è possibile. Se avete fatto caso alla fine del campionato scorso i ragazzi giocavano sempre bene, ma un po' meno bene alla fine, perché gli avversari ti studiano. Anche ai miei tempi quando volevo recuperare le partite mettevo Behrami davanti alla difesa e facevo 4-3-3 togliendo un difensore, l'ho fatto tante volte". .