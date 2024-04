Napoli, Mazzocchi neanche in panchina a Empoli: il motivo

22 minuti fa



Doveva essere titolare ma non andrà neanche in panchina. Brutte notizie per Pasquale Mazzocchi: l'esterno era in lizza per una maglia dal primo minuto nella sfida tra il suo Napoli e l'Empoli ma l'ex Salernitana, pur essendo stato convocato, non andrà neanche in panchina.



IL MOTIVO - A metterlo ai box è stato un attacco influenzale. Al suo posto, viste le assenze di Rui e Olivera, giocherà Natan.