Come riporta La Gazzetta dello Sport, da domani De Laurentiis proverà a ricontattare Danilo Iervolino, con cui a dicembre a Milano aveva cominciato a parlare del trasferimento di Pasquale Mazzocchi in azzurro. Tra il Napoli e Mazzocchi è solo una questione di soldi: i partenopei sono pronti a rilanciare dopo una prima offerta di 1,5 milioni ritenuta irricevibile dal neo d.s. Sabatini, che chiede 5 milioni per Mazzocchi. Il rilancio del Napoli dovrebbe essere intorno ai 2,5 milioni, poi starà alla Salernitana e al giocatore fare le proprie mosse.