Il Napoli prova la doppia operazione con l'Hellas Verona, secondo Il Mattino: "Amir Rrahmani, centrale prelevato la scorsa estate dalla Dinamo Zagabria per 2.1 milioni. Dopo meno di 6 mesi in Serie A, il Verona chiede 12 milioni, il Napoli parte da una base più bassa, ma il kosovaro piace per forza con i suoi 192 centimetri, intelligenza tattica e duttilità (centrale a 3 o a 4, ma può esser adattato anche come terzino), oltre che per anagrafe, essendo un classe 94. Il Napoli sta provando a stringere per un'operazione complessiva da fare a gennaio per poco meno di 30 milioni e prendere Amrabat e Rrahmani, lasciandoli in prestito in Veneto fino al termine della stagione".