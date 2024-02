Napoli, Meluso: 'Calzona ha un vantaggio. Kvara? Nessun comportamento sbagliato'

Il Napoli si appresta a scendere in campo nella sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari. Nei minuti precedenti alla sfida, a parlare è stato Mauro Meluso, direttore sportivo dei partenopei, che ha espresso le prime impressioni sul nuovo tecnico Francesco Calzona.



CALZONA - "Calzona parte con un grosso vantaggio. Ha vissuto un passato recente a Napoli, conosce molti giocatori e sa quali corde toccare. Vedendo i primi allenamenti ci siamo giù accorti che su questo aspetto siamo sulla buona strada”.



KVARATSKHELIA - "Non ha assolutamente avuto nessun comportamento non professionale. Qualsiasi giocatore sostituito non è contento, per sua stessa ammissione ci ha confidato che era arrabbiato perché la prestazione non era stata all’altezza. Ma questo non significa nulla, perché può capitare a qualsiasi grande campione come lui. Ma lui ha avuto un atteggiamento da grande campione, perché non ha contestato nulla. Era arrabbiato per questi due motivi che dicevo prima”.