Il ds del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Frosinone.



MAZZONE - 'Mi unisco al cordoglio di tutta l'italia calcistica. Un personaggio unico per tutta l'Italia e io faccio le condoglianze alla sua famiglia"



FROSINONE - "È una partita che noi affrontiamo con grande responsabilità perché abbiamo vinto lo scudetto. Ci sentiamo addosso questa responsabilità e faremo di tutto per ripetere quantomeno il gioco e la volontà di far bene vista l'anno scorso".



GROSSO SFORZO - "L'intelaiuatra base è rimasta, sono stati fatti enormi sacrifici per mantenere la rosa. Molti giocatori hanno anche fatto dei sacrifici economici rifiutando una situazione migliorativa per restare qui"



GABRI VEIGA - "Parlare di mercato durante il campionato non mi piace. Averlo aperto è un'anomalia. Quindi preferisco non commentare le nostre operazioni come questa".