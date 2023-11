Il Napoli scende in campo contro la Salernitana per il derby campano. Intanto, il direttore sportivo partenopeo Mauro Meluso ha parlato a Dazn, dando importanti indicazioni sul futuro di Zielinski e sul rientro di Osimhen.

RINNOVO ZIELINSKI - "Lui vuole rimanere e lo dimostra con i fatti, stiamo lavorando per far sì che questo avvenga. Sono fiducioso."



RIENTRO OSIMHEN - "Per motivi suoi è andato in Nigeria con il permesso della società e rientrerà quando li avrà risolti, compatibilmente con i suoi obblighi. È infortunato e sta facendo un percorso riabilitativo. Il prima possibile tornerà”.