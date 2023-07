Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli e va a prendere il posto di Cristiano Giuntoli. Non è iniziato certamente ieri il rapporto tra De Laurentiis e Meluso. Infatti ecco emergere anche un retroscena con il patron azzurro interessato già ai tempi dello Spezia. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno nel 2021 Gattuso e Giuntoli erano in bilico e De Laurentiis pensava all'accoppiata Meluso-Italiano, a cui fece i complimenti dopo una vittoria dei liguri al Maradona. Dopodiché il presidente del Napoli decise di continuare con la coppia già presente.