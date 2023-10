Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Fiorentina: "L'inizio del campionato è servito anche per rodare la squadra con concetti nuovi, il gruppo è rimasto lo stesso ma ci sono nuove dinamiche visto che è cambiata la guida tecnica. C'è stato qualche incidente di percorso, anche a livello di gioco, ma la crescita è stata costante e siamo contenti di questo".



COPPIA NATAN-OSTIGARD - "Stanno facendo benissimo, si sono integrati molto bene ma tutti i componenti della rosa possono esprimersi bene. Garcia li tratta tutti alla stessa maniera, scegliendo in base a ciò che vede. Non ci sorprende il loro rendimento perché fanno parte di una rosa qualitativa".



PUNTI DI INCONTRO TRA GARCIA E ITALIANO - "Con Italiano ho trascorso un anno meraviglioso a La Spezia, ottenendo la salvezza che era come uno scudetto. Hanno punti di incontro, sono entrambi lavoratori di altissimo livello. Ovviamente faccio il tifo per Garcia, almeno stasera".