Napoli, Meluso: 'Impatto positivo per Calzona. De Laurentiis? Qualche errore è stato commesso'

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato a Sky Sport soffermandosi sull'impatto avuto da Francesco Calzona nei primi due giorni da allenatore azzurro: "Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha fatto prima di questa gara. La squadra è stata subito reattiva, ha spiegato 3-4 concetti e non poteva fare di più, ma siamo fiduciosi sull'impatto iniziale anche perché quando c'è un cambio c'è sempre uno scatto psicologico, ma ha dato qualcosa anche dal punto di vista tecnico tattico e spero di vederlo già stasera".



Quante e quali emozioni ha trasmesso?

"Non tradisce emozioni, non si fa scoprire... E' tranquillo e sereno, ha fatto l'allenamento stamani ripassando parte tattica e palle inattive, ha scaricato l'adrenalina che ha addosso e aspettiamo serenamente questa gara pur sapendo l'importanza per tanti motivi della sfida".



Come ha vissuto queste ore il presidente De Laurentiis?

"Invece che parlare del passato, preferiamo pensare al presente e al futuro. Qualche errore è stato commesso, ma non è ora il momento di pensarci. Il presidente ha avuto impegni istituzionali, come il pranzo UEFA, la giornata è andata via così e con i primi due allenamenti. Siamo abbastanza sereni perché quando si fa una cosa bisogna farla convintamente".



Ad Amazon: "Riprendo le parole del presidente, è stata una scelta dolorosa quella di esonerare Mazzarri. Il club ha ritenuto di fare così, si era creato un ottimo feeling con Mazzarri ma abbiamo deciso di cambiare. Potrebbe dare una scintilla alla squadra e poi il nuovo allenatore può mettere le sue idee. Calzona ha già lavorato a Napoli, nell'ambito degli allenatori è ricaduta la scelta su di lui conoscendolo già e ha dei concetti che rimarcano la fisionomia di questa squadra".



C'è pressione per questa gara per Calzona?

"All'esterno ha mostrato una grande serenità, una grande forza interiore e ha avuto un grande impatto con la squadra".