Nell'avvicinamento ad Atalanta-Napoli, Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo dei partenopei si è concentrato sul cambio di allenatore, che ha visto l'esonero di Garcia, in favore dell'approdo di Mazzarri.



SERVIVA CAMBIARE? - "Sì, con grande rammarico. Quando le cose non vanno bene bisogna intervenire. Anche controvoglia, ma era una situazione che bisognava aggredire in profondità."



MAZZARRI - "Mazzarri ha una storia molto importante non solo a Napoli. Conosce l'ambiente, è molto stimato e ha grandi capacità. Si tratta di una scelta ponderata, speriamo ci porti entusiasmo. Dal suo arrivo ha avuto metà squadra a disposizione, ha avuto poco tempo e ne avrà poco anche per preparare le prossime partite. Ma nelle emergenze Mazzarri è uno che si esalta. Confidiamo in lui."