, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Real Madrid, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: "Questa è una squadra che ha consapevolezza delle proprie potenzialità con un allenatore nuovo che ha messo un minimo del suo sapere. E' una squadra che giocava in una certa maniera, consolidata, ma è giusto che anche il nuovo allenatore abbia avuto il tempo giusto per permettere alla squadra di seguirlo"., Meluso ha risposto così: "Kvara, Anguissa, Lobotka, Zielinski: un po' tutti stanno dando il massimo, questa è una squadra che ho imparato a conoscere da quando sono arrivato. Sono ottimi giocatori ma soprattutto grandi uomini".A Mediaset Infinity: "Credo che sia una partita dove i calciatori troveranno grandi motivazioni dai più giovani come Natan passando a Zielinski, Osimhen e gli altri. Natan ha esordito benissimo e spero che continui così e ci auguriamo che la squadra continui a portare avanti le buone prestazioni."E' una partita importante ma come le altre, ma sono sereno. Questa è una squadra che ha già la sua identità e io do il mio contributo. I giocatori mi stanno sorprendendo soprattutto umanamente sono grandi uomini e credo che stasera facciano il loro meglio".