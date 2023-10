Le parole di, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro l'Union Berlino. "Giocando un calcio equilibrato, poi c'è stata la battuta d'arresto con la Fiorentina che ha un po' scombussolato i piani. Abbiamo la cultura del lavoro, la squadra è formata da grandi giocatori e persone molto serie.E' una rosa su cui confidiamo molto e l'allenatore riesce a tenere alta la concentrazione, di questo siamo contenti e tutti devono sentirsi titolari"."Assolutamente no, la rosa è molto ampia e ci lascia tranquilli. Tutto è migliorabile, sono discorsi che faremo più avanti. Sicuramente ci riuniremo per capire come e se intervenire"."Sicuramente, il presidente è con noi dal ritiro di Dimaro. La sua presenza ha dato nuovi stimoli, ci sono poi cose tecniche che spettano all'allenatore"."Ha fatto tutto da solo, siamo di fronte ad uno dei più forti del mondo. Siamo davanti ad un calciatore di grandi qualità fisiche e tecniche, è un ragazzo attento professionalmente e l'infortunio lo ha condizionato. La classe cristallina che ha mostrato lo scorso anno è inconfutabile".