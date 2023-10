Sono giorni di riflessione in casa Napoli. Al centro dei discorsi c'è la posizione, tutt'altro che stabile, di Rudi Garcia. Il tecnico francese è fortemente in bilico ma qualora dovesse restare, come riferisce Tuttosport, ci sarebbe l'idea di affiancargli un direttore sportivo di personalità, di provata esperienza e capacità. Ruolo di ds oggi occupato da Mauro Meluso, arrivato appena tre mesi fa in azzurro. Tre i nomi valutati: l'ex Toro e Roma Gianluca Petrachi, l'ex Lazio Igli Tare e l'ex Milan Frederic Massara.