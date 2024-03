Napoli, Meluso: 'Rrahmani ha avuto un problemino. Zielinski dal 1'? Fa parte della nostra rosa'

Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima del match contro il Torino. Il direttore sportivo del Napoli ha toccato diversi argomenti tra cui le condizioni di Amir Rrahmani e la scelta di mandare in campo Piotr Zielinski dal primo minuto, nonostante la sua più che probabile partenza in direzione inter a fine stagione. Queste le sue dichiarazioni:



BARCELLONA - "Le partite sono tutte importanti, questa col Torino ha la priorità, poi penseremo al Barcellona. La volontà di Calzona è stata quella di concentrarsi su questa gara, indubbiamente pensi anche alla prossima in base alle scelte che fai. Ci sono tre partite ravvicinate molto importanti, bisogna dosare le forze".



OSTIGARD DAL 1'? - "Rrahmani ha avuto un problemino, era meglio preservarlo e non rischiare".



ZIELINSKI - "Zielinski è un calciatore che fa parte della rosa per la Serie A, Calzona ha deciso di farlo giocare, per poi magari mettere Traoré contro il Barcellona".



OSIMHEN - "Lui ha speso tanto con la Coppa d'Africa, bisogna un po' gestirlo ma sta bene".