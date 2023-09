A pochi minuti dall'inizio della sfida alla Lazio, in casa Napoli prende la parola Mauro Meluso, il ds, Ecco le sue parole a Dazn. "Siamo soddisfatti di aver portato calciatori che erano nostri obiettivi per colmare caselle vuote. Molto importante, poi, per il Napoli era confermare i calciatori che sono stati colonna portante. Con queste aggiunte ci auguriamo si possa ripetere campionato straordinario".