Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky prima della gara contro il Genoa:



"La squadra è motivatissima, non da oggi ma da due mesi a questa parte, per cercare di ripetere un campionato di alto livello. L'intenzione è proseguire su quella scia".



RRAHMANI FUORI - "La scelta è del mister, bisognerebbe chiedere a lui. C'è stato un po' di turnover anche in funzione di sette partite ravvicinate. Credo sia stata una scelta ponderata e ragionevole".



KVARATSKHELIA - "Ultimamente lo abbiamo visto poco perché era in nazionale, è un giocatore di talento e sicuro rendimento. Confidiamo molto in lui, come negli altri. Nell'ultima gara c'è stato un incidente di percorso che la squadra riuscirà a superare".