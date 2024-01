Napoli, Meluso: 'Zerbin-Monza? Niente è ancora deciso. Sarebbe prestito secco'

Nell'avvicinamento alla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli, il direttore sportivo dei partenopei ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:



SUPERCOPPA - “Si tratta di un trofeo importante al di là delle motivazioni. Teniamo tutti a fare nostro questo trofeo. Se dovessimo vincere, ci darebbe una spinta motivazionale per il prosieguo del campionato e per il doppio confronto con il Barcellona".



ASSENZE - "Siamo particolarmente rimaneggiati, senza considerare la defezione di Mario Rui per problemi di vesciche. Siamo anche senza Osimhen e Anguissa, ma come ha detto Politano si parte 50 e 50. Non dobbiamo accontentarci e fare nostra la gara".



ZERBIN TITOLARE - "È un calciatore di qualità tecnica e di gamba, di grande forza fisica. La scelta è ricaduta su di Alessio per non far sì che il Napoli resti schiacciato dietro. Condivido a pieno la scelta di Mazzarri".



ZERBIN AL MONZA? - "Se dovesse andare in prestito, sarebbe secco e tornerebbe alla base a fine anno. Non è ancora deciso nulla. Intanto pensiamo a stasera dove Zerbin sarà protagonista”.