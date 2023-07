capace di dominare il campionato riportando all'ombra del Vesuvio lo scudetto 33 anni dopo l'ultima volta. 90 punti, 16 in più rispetto alla seconda Lazio: numeri che raccontano una superiorità evidente. Anche per questo motivoInfatti fin qui De Laurentiis non ha ancora effettuato operazioni in entrata. Però la politica societaria è stata sempre chiara: esce un calciatore, ne entra un altro. Quindi si prosegue su questa scia, evitando di andare a sovraffollare la rosa. Anche se- Come detto,Ci sono diversi calciatori in uscita. Su tutti, appunto, Kim, con il Bayern Monaco che nelle prossime ore pagherà la clausola rescissoria sulle spalle del sudcoreano. Poi ci sarà da piazzare chi è in scadenza di contratto e chi non rientra nei piani di Garcia. Come ad esempio. C'è anchepronto a partire e destinato a tornare in Germania. In più i vari, che dovrebbero andare a fare esperienza altrove in Serie A, ritagliandosi maggiore spazio. Ma prima il neotecnico del Napoli li vorrà seguire da vicino in ritiro, specialmente i primi due. Nel frattempo ha già salutato Tanguy, che era solo in prestito dal Tottenham e non è stato riscattato.- Chiaro che ad un certo puntoIn tal caso il centravanti nigeriano partirebbe e si dovrebbe andare a cercare il sostituto. L'idea èma lì bisognerebbe intavolare una trattativa che ad oggi non c'è. La speranza dei tifosi azzurri ovviamente è la permanenza di Osimhen e l'ipotesi di una cessione non dovrebbe andare oltre la fine di luglio, altrimenti sarebbe poco il tempo per correre ai ripari.- Con l'uscita di Ndombele c'è bisogno di un rimpiazzo lì in mezzo e, che ha già aperto al trasferimento. Manca l'affondo del Napoli con il Sassuolo. Per la difesa sono tanti i nomi per il dopo Kim, su tutti quelli dientrambi con una clausola da 40 milioni. De Laurentiis si guarda attorno, ma presto dovrà portare il nuovo difensore centrale a Garcia considerando che tra una settimana esatta inizierà ufficialmente la stagione con il ritiro a Dimaro., mentre con l'addio di Demme e di Lozano si andrebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista e di un altro esterno d'attacco.le idee più suggestive in mediana,lì davanti. La priorità resta però quella lì, il difensore che andrà a sostituire Kim. C'è bisogno di stringere quanto prima e sbloccare il mercato del Napoli ancora fermo.