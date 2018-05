Le aspettative sono altissime, soprattutto dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Le ambizioni di Aurelio De Laurentiis per il mercato del Napoli hanno contagiato anche i bookmaker, che dopo il sì Balotelli prendono in seria considerazione un altro colpo per gli azzurri. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno puntato su Karim Benzema, uno dei punti di forza di Ancelotti al Real Madrid. L’attaccante francese, che arriva da una stagione in cui spesso è subentrato dalla panchina, riporta Agipronews, è entrato nelle scommesse sul calciomercato del Napoli, con Sisal Matchpoint che quota a 2,50 la sua firma con i partenopei. Porte aperte anche per Balotelli, che invece si gioca a 2,00, e dall’estero arrivano le prime valutazioni anche per Federico Chiesa, altro obiettivo azzurro: la possibilità che lasci la Fiorentina (ma in questo caso non è specificato verso quale squadra) si gioca a 1,82.