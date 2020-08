Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli è al lavoro per ringiovanire la squadra di Gattuso come indicato dal presidente De Laurentiis. Dopo Callejon, sono in partenza altri tre big come Koulibaly (al Manchester City di Guardiola) in difesa, Allan (all'Everton di Ancelotti) a centrocampo e Milik (interessa alla Roma per il dopo Dzeko ma aspetta la Juve) in attacco.



Dove è già arrivato Osimhen dal Lille. In entrata piacciono Reguilon (in prestito al Siviglia, ma di proprietà del Real Madrid), Karbownik (Legia Varsavia) e Brekalo (Wolfsburg) per il dopo Ghoulam. L'Arsenal sta tentando Gabriel (Lille), candidato a raccogliere l'eredità di Koulibaly. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il dopo Callejon sono nel mirino Under (Roma) e Boga (Sassuolo).