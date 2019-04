Alex Meret, portiere del Napoli, parla alla radio ufficiale del club partenopeo, tornando sull'errore contro l'Arsenal: "Sto bene. Fisicamente bene, mentalmente provo ad eliminare la partita con l’Arsenal e ripartire per il campionato. Sapevamo il valore degli avversari e il nostro, è stato difficile, abbiamo fatto il possibile. Purtroppo per episodi e bravura degli avversari non siamo riusciti ad andare avanti. Bravi loro, noi ora pensiamo al campionato. Ho letto qualcosa sulla barriera messa male, ma su una palla centrale devo scegliere un lato su cui piazzarla e mettermi dall’altro. Ho sbagliato nell’anticipare il movimento del passettino a destra, non dovevo farlo, perché non dovevo aspettarmi solo la palla sopra la barriera. E’ stato un errore, sbagliamo tutti, penso sia giusto cancellarlo subito e ripartire".



SULL'ATALANTA - "Si gioca al San Paolo e questo è un punto a nostro favore. Tra quelle che ci mancano è la partita più difficile, insieme a quella con l’Inter. L’Atalanta gioca bene, dovremo essere bravi a non subire il loro gioco, comandarlo e provare a portare a conquistare i tre punti".