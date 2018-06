Il Napoli è pronto ad accogliere il successore di Pepe Reina. Nelle prossime ore, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis definirà l'acquisto dall'Udinese del portiere classe '97 Alex Meret, protagonista nell'ultima stagione con la maglia della Spal. L'accordo col calciatore e il suo agente Federico Pastorello è stato già definito, sulla base di un quinquennale a 1,4 milioni di euro a stagione, mentre è ad un passo l'intesa tra i club. Secondo Il Mattino, i friulani chiedevano 35 milioni di euro e hanno rifiutato le contropartite tecniche messe sul piatto dal Napoli, Sepe e Tonelli; alla fine, si chiuderà sulla base di 30 milioni cash.



Ad aprire concretamente alla chiusura dell'affare era stato proprio il procuratore di Meret, intervistato dalla Domenica Sportiva: "E' un portiere giovane, un po' da tutti viene considerato tra i migliori in Europa. Ci sono degli incastri e lui è un po' al centro, soprattutto in Italia, dove piace pure alla Roma. Napoli vicino? Per ora è la squadra che ha dimostrato più convinzione e a livello tecnico credo sia una delle migliori soluzioni per lui. Non dubito che possa diventare un beniamino per i tifosi del Napoli".