Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata per 0-0 dagli azzurri contro il Torino: "​E' stato un bel tiro angolato di Ansaldi, passato in mezzo a qualche giocatore, ma ero in traiettoria e sono riuscito a deviarla. E' stato importante per il momento, ma tutta la fase difensiva oggi è stata ottima".



SUL RISULTATO - "Volevamo i tre punti, ma è stato un pareggio giusto. Abbiamo creato un po' meno oggi, ma in fase difensiva abbiamo fatto bene. Lo 0-0 è stato giusto".



SUL CALO FISICO - "Sì, giocando ogni tre giorni da un mese un po' di stanchezza s'è fatta sentire. Oggi nella ripresa non abbiamo mantenuto l'intensità alta, ma la cosa importante è che siamo stati sempre ordinati e attenti in difesa".



SU INTER-JUVE- "E' meglio un pareggio, ma noi pensiamo solo a noi stessi e a ritrovare i tre punti la prossima partita".