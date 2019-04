Alex Meret giudicato migliore in campo nella sconfitta del Napoli ad Empoli. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi:



Gazzetta 6.5: Sui gol non ha colpe particolari, in almeno tre occasioni esce bene e sventa altrettanti gol. Segnale positivo dopo l'insufficiente prova con la Roma.



Corriere dello Sport 7: L'enfant prodige è tornato: legge il cross di Farias come un veggente e va a chiudere su Caputo allungando il suo metro e novanta. Su Caputo quasi si rovina la giornata ma su Farias è spaziale.



Il Mattino 6.5: sul gol di Farias e Di Lorenzo non ci sarebbe potuto arrivare nemmeno Superman. E allora i suoi poteri li utilizza per ipnotizzare Caputo che da due passi gli calcia addosso. Bravissimo anche nel deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Pajac. Nella notte da incubo della difesa è l’unico a non mollare.



Tuttosport 5,5: Raggelato dalla deviazione di Zielinski sul gol di Farias, nega il 2-0 a Caputo ed il 3-1 a Farias con due uscite formidabili.