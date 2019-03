Il portiere del Napoli e dell'Italia Under 21 Alex Meret parla a Rai Sport: 'Le parole di Buffon sono una grande soddisfazione: è un onore, mi hanno fatto piacere e lo ringrazio, sono uno stimolo per cercare di emularlo. Nazionale? In Italia abbiamo grandissimi portieri, io sono pronto, lavoro sempre per migliorarmi e in futuro vedremo. Per ora sono felice di vestire la maglia azzurra. La nostra scuola di portieri è sempre la migliore al mondo, ci sono tradizione, studio e lavoro e non è un caso che escano sempre portieri di altissimo livello. Idolo? Ero innamorato di Buffon e a lui devo il fatto di aver cominciato proprio come portiere. Poi mi piace Handanovic, ma cerco di prendere il meglio da tutti. La sfida con Donnarumma? L'ho conosciuto in diversi stage e mi ha fatto una bellissima impressione, lo stimo per ciò che sta facendo: poi solo uno andrà in porta con la maglia dell'Italia. Napoli? L'Europa League è un obiettivo, non c'è stato un sorteggio facilissimo ma con l'Arsenal sarà una sfida affascinante e vogliamo passare il turno perché ci arriveremo al meglio. In campionato proveremo a tenere a distanza quelle dietro, ma il vero obiettivo è l'Europa League".