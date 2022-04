Il Napoli deve fare una valutazione per la scelta del portiere del prossimo anno. Ospina è in scadenza di contratto e probabilmente andrà via a fine stagione, Meret ha il contratto fino a giugno 2023 ma non c'è ancora nessuna trattativa per discutere il rinnovo. E non è escluso, in caso di mancata intesa, che il club decida di venderlo in estate per non perderlo a zero tra un anno.