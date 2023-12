Dopo la vittoria per 2-1 del Napoli in casa contro il Cagliari, Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



MISSIONE COMPIUTA? - "Sì, l'obiettivo erano i 3 punti. Sapevamo che era una partita ostica perché loro si chiudono dietro, hanno fisicità e sono forti di esta. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi anche quando abbiamo preso gol non abbiamo smesso di crederci e abbiamo trovato il risultato".



UNIONE - "Il gol poteva condizionarci, però siamo stati uniti e bravi a restare in partita. E' un aspetto su cui dobbiamo migliorare".



GOL SUBITO - "Dovrei rivederlo per giudicare, ha avuto un grande spunto Pavoletti. Lo rivedremo e correggeremo gli errori, ma l'importante era ritornare a fare 3 punti".



MAZZARRI - "Il mister all'intervallo ci ha detto di continuare così perché avevamo creato senza essere concreti. Ci ha chiesto concretezza e siamo riusciti ad averla".