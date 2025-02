Getty Images

Napoli, Meret mette in fuga due ladri: stavano provando a entrare nella sua villa

Simone Gervasio

2 ore fa

1

Disavventura per Alex Meret. Il portiere del Napoli ha subito un tentativo di rapina nella sua villa di Lucrino, nel comune di Pozzuoli, nella zona litorale nord di Napoli. Qui, mentre stava rincasando in tarda serata con la sua famiglia, il calciatore ha sorpreso due ladri che stavano intrufolandosi nella sua abitazione. Sentito il padrone di casa che vi stava rientrando, i malviventi si sono dati alla fuga.



I fatti risalgono al 21 gennaio ma sono diventati pubblici solo nelle scorse ore. Meret si è subito accorto che due persone stavano cercando di fare irruzione nella villa, forzando una finestra. Il portiere ha reagito in modo repentino e ha urlato in direzione dei due ladri, mettendoli in fuga. Pronto l’intervento delle forze dell'ordine e la denuncia che è stata presentata alla polizia. Gli investigatori hanno già avviato le indagini e sono partiti dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona.