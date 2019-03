Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo rischiato, ma era importante non subire gol. Anche se siamo calati abbiamo lottato fino alla fine, io sono contento per la prestazione. Mi è dispiaciuto molto domenica lasciare in dieci i miei compagni contro la Juve, per me era importante tornare in campo e fare ciò che so fare. Quell'espulsione è stato un episodio di gioco che può capitare. Bisogna pensare al futuro, ho cancellato subito la gara di domenica. Nazionale? Lavoro giorno dopo giorno per migliorarmi. Se arriveranno le chiamate della Nazionale fanno piacere, spero che continueranno ad arrivare".