Il precampionato diè stato molto difficile, con i nomi di Keylor Navas e Kepa che circolavano intensamente per proteggere i pali del Napoli. Alla fine oggi il portiere di riferimento di Spalletti è proprio Meret, che si è reso protagonista di un inizio stagione di alto livello, anche in Champions con parate prestigiose contro Liverpool e Rangers. A poco più di 24 ore dal match contro l'Ajax l'estremo difensore del Napoli- "Sto trovando continuità ed è questo che è cambiato in me. Così è più facile dimostrare le mie qualità. Sono contento della mia stagione fino ad ora".- "Non mi piace parlare di questioni extra campo ma l'accordo c'è. Ora nella mia testa c'è solo la partita di domani".- "Salvatore lo conosco da diversi anni perché ho condiviso con lui l'esperienza in Nazionale. È un grande professionista. Si è inserito subito nel gruppo quando è arrivato, è una figura importante nello spogliatoio ed è un piacere lavorare con lui".- "Un portiere deve essere pronto a tutto. L'Ajax ha qualità, giocatori molto forti lì davanti. Ci siamo preparati e cercheremo di limitare tutte le loro azioni offensive per subire quanto meno possibile".- "L'atteggiamento deve essere quello mostrato fino ad oggi. Abbiamo mantenuto grande mentalità e dobbiamo continuare a imporre il nostro gioco senza calare di intensità e aiutandoci tra noi. Sarà difficile in casa dell'Ajax ma siamo pronti e proveremo a portare a casa la vittoria".- "Complimenti a Kim che si è calato al meglio in questa avventura assimilando subito i concetti del mister. Cerco durante la partita di richiamare la difesa come ho sempre fatto. Il merito è di tutto se Kim si è inserito così bene".- "Ho sempre lavorato sotto questo aspetto e so di dover migliorare ancora. È un lavoro non solo mio ma anche di difensori e centrocampisti. Non è il singolo errore che fa il portiere. Sono migliorato ma devo continuare su questa strada e fare ciò che chiede il mister".- "Sicuramente è uno dei migliori momenti. Per il ruolo del portiere riuscire a giocare con continuità è fondamentale. Questo periodo sta andando bene e devo continuare a fare ciò che sto facendo".