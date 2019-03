Alex Meret, portiere del Napoli e dell'Italia Under 21, parla in conferenza stampa dal ritiro azzurro: "Sarà una gara importante. Sappiamo che le prossime partite saranno molto importanti per mantenere il distacco dalle inseguitrici. Siamo consapevoli della nostra forza ma andremo lì per vincere. La Roma non ha avuto continuità negli ultimi tempi ma ha grandi campioni e dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità".