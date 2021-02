Domani il Napoli affronterà il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia del match Alex Meret ha parlato in conferenza stampa. Questo quanto detto al portiere azzurro:



DIFESA - "Tra la fase difensiva contro Juventus e Atalanta non cambia molto, dobbiamo fare le stesse cose in fase di costruzione. Gli uomini non cambiano niente. Servirà attenzione e concentrazione come si è vista contro la Juve. Prendere gol complicherebbe tutto, sarà fondamentale il lavoro lì dietro".



SPOGLIATOIO - "Il periodo non è dei migliori però lavoriamo sodo perché crediamo tutti nella qualificazione. Passare il turno potrà darci forza in vista delle prossime partite".



DIFFICOLTÀ - "Contro la Juventus siamo stati bravi in difesa, con il Granada avremmo potuto fare più attenzione alle ripartenze, con l'Atalanta qualcosa è andato storto. Cambiano gli uomini ma ciò che bisogna fare è sempre lo stesso. Con determinazione e convinzione di tutti potremo dare il meglio".



GIOCO DAL BASSO - "Quando ci pressano alti è sempre più difficile, ma noi costruiamo dal basso per saltare questo pressing. Bisogna prestare attenzione e lavoriamo in settimana per questo".