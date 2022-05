La situazione in porta in casa Napoli è ancora incerta, con David Ospina in scadenza di contratto e Alex Meret non sicuro di rimanere. Come racconta il Corriere dello Sport, il portiere italiano, il cui contratto scadrà tra un anno, potrebbe decidere di restare nel club, soprattutto se il colombiano decidesse di non rinnovare. In caso contrario, Meret considererebbe l'idea di lasciare il Napoli per avere un posto assicurato.