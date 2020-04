Gazzetta continua a sostenere come Meret al Milan possa essere molto più di un'opzione se il club rossonero non riuscisse a rinnovare con Donnarumma: "In via Aldo Rossi si troverebbero a ragionare sul successore: Reina e Plizzari (in prestito rispettivamente all’Aston Villa e al Livorno) sarebbero opzioni interne agli antipodi per età e ingaggio, Meret e Musso due profili sulle spalle dei quali costruire un dopo Gigio di lunga durata. Per l’argentino dell’Udinese si prospetterebbe un derby con l’Inter (che ne farebbe inizialmente il vice di Handanovic), mentre la strada che conduce al portiere del Napoli potrebbe farsi in discesa se Gattuso continuerà a preferirgli Ospina. In entrambi i casi servirebbero almeno 30 milioni".