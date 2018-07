Il nuovo portiere delha salutato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, le squadre in cui il portiere classe 1997 è nato e cresciuto calcisticamente: "Dopo quasi undici anni lascio questi colori, questa società che mi ha fatto crescere sia come calciatore che come uomo... sono stati anni bellissimi, di amicizie, di vittorie e di sconfitte, di traguardi raggiunti, di esperienze uniche! Voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto! Un grazie speciale anche a Ferrara e alla SPAL che ha creduto in me e mi ha permesso di vivere due anni ricchi di soddisfazioni! Sono orgoglioso e onorato di aver vestito la maglia della mia terra, alla quale sono e sarò sempre legato!".